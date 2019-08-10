شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج تريزيجيه.. توتنهام يتعادل مع أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق توتنهام من إدراك التعادل خلال المباراة المقامة الآن أمام فريق أستون فيلا في الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى «البريميرليج».

وغادر الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزى في الدقيقة 59 من عمر مباراة فريقه أمام توتنهام وحل مكانه اللاعب جوتا.

Advertisements

وكان تريزيجيه قريبا من التسجيل مرتين خلال المباراة، في الأولى نجح مدافع توتنهام في التصدى لتسديدته بقدمه، والأخرى سددها ضعيفة قى يد الحارس.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول من المواجهة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، متقدما بهدف دون رد في اللقاء المقام بينهما في الجولة الافتتاحية من الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل الهدف جون ماكجين في الدقيقة التاسعة، بعد أن استلم كرة طولية بمهارة داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه على يسار الفرنسى هوجو لويس.

وفي الدقيقة 73، تمكن فريق توتنهام من تسجيل هدف التعادل من تسديدة اللاعب ندومبيلي لتصطدم في جسد مدافع أستون فيلا وتسكن الشباك.