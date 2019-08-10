شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بيرنلي وبرايتون في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيرنلي فوزا كبيرا على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة؛ ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف المباراة كل من آشلي بارنس -هدفين- في الدقيتين ٦٣ و٧٠، ويوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة ٧٥، وفي المباراة الثانية، فاز برايتون على مضيفه واتفورد بنفس النتيجة، وسجل الأهداف كل من لاعب واتفورد عبدالله دوكوري بالخطأ في مرماه، بالدقيقة ٢٨، وفلوران أندوني في الدقيقة ٦٥، ونيال موباي في الدقيقة ٧٧.

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وحصد بيرنلي وبرايتون أول ثلاث نقاط لهما هذا الموسم، فيما ظل ساوثهامبتون وواتفورد بلا نقاط.

وتعادل بورنموث مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لمثله على ملعب «فيتنس فيرست»، حيث تقدم كريس ميفام لبورنموث في الدقيقة ٦٢، وتعادل بيلي شارب لشيفيلد في الدقيقة ٨٨؛ ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ورغم الصفقات التي أبرمها إيفرتون هذا الصيف، إلا أن الفريق الملقب بـ«التوفيز» تعثر خارج ملعبه، حيث خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعته بكريستال بالاس، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما؛ ليحصل كل منهما على أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة أول حالة طرد في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم الجديد، حيث تلقى لاعب إيفرتون مورجان شنايدرلين البطاقة الصفراء الثانية له في الدقيقة ٧٦ من عمر المباراة.