شكرا لقرائتكم بن شرقى وشيكابالا يقودان هجوم الزمالك أمام فريق 6 أكتوبر وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيي المدير الفنى المؤقت للزمالك، تشكيل الفريق لخوض المباراة الودية أمام فريق 6 أكتوبر والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب النادى، في اطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الجمعة القادم، على استاد بتروسبورت، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الزمالك للمباراة الودية كالتالى: في حراسة المرمي : محمد أبوجبل. Advertisements في خط الدفاع : محمود حمدي الونش – خالد مصطفي – محمد عبد السلام – حمدي النقاز. في خط الوسط : أحمد ذكي – محمد حسن – شيكابالا – محمد عنتر – أشرف بن شرقي. فى خط الهجوم : خالد بوطيب.

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