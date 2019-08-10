شكرا لقرائتكم شاهد إحماءات لاعبى بيراميدز قبل مواجهة النجمة الكونغولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو بيراميدز تدريبات الإحماء قبل مواجهة النجمة الكونغولى المقرر لها بعد قليل على ملعب الدفاع الجولى ضمن منافسات الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدأ بيراميدز مشواره الأول فى تاريخه بأفريقيا بقيادة مديره الفتى الجديد الفرنسى سباستيان ديسابر الذى تولى المسئولية الفنية عقب بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر.

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ويعول بيراميدز على الثفقات الجديدة الذى دعم بها فريقه، وشملت جون أنطوى قادماً من مصر للمقاصة، والأوغندى لومالا عبده قادماً من نادى كالمار السويدى، وإبراهيم حسن من الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلى، ومحمود حمادة، لاعب وسط الإنتاج الحربى، وإسلام عيسى من المصرى البورسعيدى، ودودو الجباس، مهاجم نادى وادى دجلة وليرس البلجيكى السابق، ومحمد عطوة قادماً من نادى الرائد السعودى.