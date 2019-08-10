شكرا لقرائتكم الزمالك يقدم بلاغ ضد عدد من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن تقديم إدارة النادى الأبيض ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة ضد عددا من الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وتحمل اسم النادى.

وجاء بيان الموقع الرسمى بالزمالك كالتالى:"تقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي إلي النيابة العامة ضد عدد من الصفحات التي تحمل اسم النادي والتي تدعي انتمائها إليه في الوقت الذي تتلقى فيه تمويل من بعض الكارهين للنادي محاولة هدم استقرار النادي ونشر الشائعات ضد النادي ولاعبيه ومجلس إدارته، وجاء هذا الإجراء عقب تقدم أكثر من لاعب بشكاوى للمسئولين تؤكد أن مسؤولي هذه الصفحات يبتزونهم بطرق مباشرة ويطلبون منهم الحصول على رواتب شهرية في مقابل دعمهم وعدم التعرض لهم طوال الموسم وإلا سيقومون بالتحريض ضدهم ونشر الشائعات حولهم والتسبب في كراهية الجماهير لهم وهو الأمر الذي تكرر مع أكثر من لاعب على مدار المواسم الماضية".

وتابع بيان الموقع الرسمى للزمالك كالتالى:"وحفاظا على استقرار فريق الكرة بصفة خاصة والنادي بشكل عام فقد تم تحديد المسئولين عن هذه الصفحات والتقدم ببلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وناشد نادي الزمالك جماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات ".