شكرا لقرائتكم تشكيل الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه النجم الكونغولى بـ3 صفقات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه فى مواجهة النجم الكونغولي بذهاب دور الـ 64 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بنسختها الـ17، والمقرر انطلاقها فى تمام الساعة الثامنة مساء. جاء التشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوى. Advertisements خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار. خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراورى وإسلام عيسي وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوى. فيما يجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز فى المباراة كلا من:"المهدي سليمان وعبدالله بكري وطارق طه وعمر جابر ومحمد فتحي وإبراهيم عادل وأحمد علي".

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