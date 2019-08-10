شكرا لقرائتكم إنبى يستقر على تعديل عقد الحارس عبد العزيز البلعوطى بعد العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو إنبى على تعديل عقد عبد العزيز البلعوطى حارس الفريق البترولى، بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك على هامش الاستعدادات لخوض منافسات الموسم الجديد.

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وحصل "البلعوطى" على وعداً من إدارة إنبى بتعديل عقده فى الموسم المقبل بما يتناسب مع المردود الذى قدمه فى الموسم الماضى ونجاحه فى إن يكون الحارس الأساسى للفريق البترولى.

ويتقاضى حاليا البلعوطى مع إنبى، 700 ألف جنيه سنويا، وسوف تقوم إدارة النادى البترولى برفع قيمة عقده بقيمة مالية تتجاوز المليون جنيه وذلك عقب الانتهاء من أجازة العيد.