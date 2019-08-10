شكرا لقرائتكم بطولة الكونفدرالية بث مباشر لحظة بلحظة .. بيراميدز × النجمة الكونغولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365، بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة بيراميدز والنجمة الكونغولى فى ذهاب الدورى التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية غلى ملعب الدفاع الجوى.

ويبدأ بيراميدز مشواره الأول فى تاريخه بأفريقيا بقيادة مديره الفتى الجديد الفرنسى سباستيان ديسابر الذى تولى المسئولية الفنية عقب بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر.

ويعول بيراميدز على الثفقات الجديدة الذى دعم بها فريقه، وشملت جون أنطوى قادماً من مصر للمقاصة، والأوغندى لومالا عبده قادماً من نادى كالمار السويدى، وإبراهيم حسن من الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلى، ومحمود حمادة، لاعب وسط الإنتاج الحربى، وإسلام عيسى من المصرى البورسعيدى، ودودو الجباس، مهاجم نادى وادى دجلة وليرس البلجيكى السابق، ومحمد عطوة قادماً من نادى الرائد السعودى.

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انطلاق المباراة

3 - بداية سريعة لفريق بيراميدز بعد انطلاقة سريعة من جون أنطوي في الجهة اليسرى أنهاها بتمريرة قصيرة إلى عبدالله السعيد الذي سدد كرة قوية اصطدمت في الدفاع ووصلت سهلة إلى حارس المرمى.

10 - هجمة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق تسديدة من عبد الله السعيد تصدى لها حارس النجمة الكونغولى وبعد ذلك أكملها إيريك تراروى وسكنت بين أحضان الحارس