شكرا لقرائتكم هشام محمد ينتظر عرضا إماراتيا قبل البت فى العروض المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض هشام محمد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى البت فى العروض التى تلقاها خلال الميركاتو الصيفى الجارى من عدد من أندية الدورى المصرى الممتاز لحين حسم وكيله للعروض الخارجية التى وعده بها. ويفضل هشام محمد الرحيل إلى الدورى الإماراتى وتكرار تجربة حسين الشحات مع العين ومن ثم العودة بقوة إلى الدورى المصرى الممتاز. وأكد مقربين من اللاعب أن هشام محمد قرر الرحيل من النادى الأهلى نهائياً خاصة وأن مركزه بات مزدحماً للغاية بالصفقات التى أبرمها النادى خلال الفترة الماضية. ويستعد النادى الأهلى لمواجهة اطلع بره غداً فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد برج العرب.

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