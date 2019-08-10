شكرا لقرائتكم الأهلى يعترف بإصابة لاعبه المزمنة ويقرر سفره لألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى صدمة جديدة بشأن كريم نيدفيد، أحد أعمدة الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما أكد الجهاز الطبى للفريق ضرورة سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية لتحديد الإصابة المزمنة التى يعانى منها بشكل متكرر.

ويستعد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر إلى السفر لألمانيا للوقوف على التشخيص الحقيقى لأسباب رشح الركبة الذى يتعرض له بشكل متكرر كل موسم.

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وأوصى الجهاز الطبى لفريق الأهلى ضرورة سفر اللاعب لتحديد الأسباب الحقيقية لرشح الركبة بعدما تسببت فى غيابه عن صفوف الفريق لفترات طويلة بالرغم من قدرته الكبيرة على سد عجز الجبهة اليمنى للقلعة الحمراء الموسم الماضى.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة اطلع بره غدا فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد برج العرب.