شكرا لقرائتكم سمير عثمان يرشح 4 أسماء للجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد فى ترتيب أوراقه ودراسة الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة والعمل معه خلال الفترة المقبلة. Advertisements ووضع رئيس لجنة الحكام الرئيسية عددا من الأسماء على رأس المرشحين وهم شريف صلاح وياسر عبد الرءوف وأيمن ديجيش وتامر درى مع أسماء أخرى فى اللجان الفنية للتحكيم جارى الاتفاق عليها . وقال عثمان فور تولى المهمة أنه يسعى لعودة جو الاسرة التحكيمية مرة اخرى ، فمن يريد ان ينجح عليه بالبحث عن طرق نجاح من يعملون معه

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