الرائد يخسر وديته الأخيرة أمام ميشيلين البلجيكي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الرائد مباراته الودية الأخيرة يوم السبت أمام ميشيلين البلجيكي الصاعد إلى الدوري البلجيكي الممتاز في بلاده بهدفين دون مقابل.
وأشرك الفريق البلجيكي اللاعبين الذين لم يلعبوا في مباراة أندرلخت يوم الجمعة، وسجل أهدافه كل من بوسيريس وفان كيلغوم.
وخاض الرائد 4 مباريات ودية في معسكره الإعدادي المقام في بلجيكا، أمام جينك البلجيكي وهيلموند الهولندي وأندرلخت البلجيكي، فاز في الأولى والثانية وتعادل في الثالثة قبل الخسارة أمام ميشيلين يوم السبت.
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