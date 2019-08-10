ترند الموجز| انجاز تاريخي في ليلة تألق صلاح.. وتحذير من طقس أول أيام العيد.. و8 كلمات مستجابة في يوم عرفة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تحذير وحيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى، وأفضل دعاء مستجاب في يوم عرفة.. وأجر صيامه

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تحذير وحيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

تحذير من الشبورة الصباحية

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص، والرياح السطحية جنوبية غربية.

تحذير من الأرصاد

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، إن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير خلال هذه الأيام، حتى مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف شاهين أن فترات الليل نشعر بها بنشاط محدود للرياح، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، مناشدا المواطنين بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية أو مزدحمة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة للشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتكون بسبب الرطوبة.

نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

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أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

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أفضل دعاء مستجاب في يوم عرفة.. وأجر صيامه

تحرص الأمة الإسلامية، على صيام يوم عرفة، لما فيه من ثواب وأجر عظيم، لذا يستحبّ أن يدعو المسلم في هذا اليوم بما شاء بإخلاص لله عز وجل.

وعن أفضل الدعاء فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضلُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، و أفضلُ ما قلتُ أنا و النبيون من قبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له).

أما عن أجر صيامه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صَومُ يومِ عَرَفةَ يُكفِّرُ سَنتَينِ؛ ماضيةً ومُستقبَلةً).

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

وتقول دار الإفتاء المصرية إن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام.

واستدلت بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ" .

وأضافت الدار أنه يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، ويسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

ووجهت الدار رسالة إلى المسلمين تحثهم فيها على اغتنام فضائل ونفحات يوم عرفة المبارك قالت فيها: "فلنسارع إلى مغفرة من الله ورضوان ورحمات وعطاءات يفيض بها المولى سبحانه على الطائعين في اليوم الموعود، اليوم الذي تُقال فيه العثرات وتغفر الزلات وترفع الدرجات".

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ليلة تألق صلاح أمام نوريتش: هدف وأسيست وكعب عالمي.. وانجاز تاريخي.. وخبر سيء للجماهير (فيديو)

حقق نادي ليفربول فوزا مستحقا، على نوريتش سيتي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب آنفيلد، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح، حيث أحرز هدفا، وصنع أخر، وكان مصدر خطورة طوال اللقاء.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق مدافع نوريتش الذي سجل بالخطأ في مرماه، فيما سجل صلاح الهدف الثاني، بعدما استلم كرة متقنة من فيرمينيو، وضعها ببراعة في الشباك، فيما أحرز فان دايك الهدف الثالث، من ركنية نفذها اللاعب المصري، واختتم أوريجي أهداف ليفربول، فيما جاء هدف الضيوف، عن طريق بوكي.

ونال صلاح لقب رجل المباراة، رفقة زميله أوريجي، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

أرقام قياسية جديدة

ونجح صلاح في التسجيل في المباراة الافتتاحية لفريقه، في الدوري، للعام الثالث على التوالي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أصبح صلاح اللاعب الوحيد فى تاريخ الدوري الإنجليزى الذي يتمتع بسجل تهديفى مثالى فى أحد أيام الأسبوع، حيث نجح فى هز الشباك بجميع المباريات التى خاضها يوم الجمعة، وعددها خمس مباريات، محرزًا ستة أهداف.

خبر سيء للجماهير

وخلال المباراة تعرض حارس ليفربول، أليسون بيكر لإصابة قوية لم يستطع إكمال اللقاء بعدها، ومن المنتظر أن تبعده عدة اسابيع عن الملاعب، في صدمة كبيرة لجماهير الريدز.

شاهد هدف صلاح وملخص لمساته

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