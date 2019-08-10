خروج مفاجىء لماينتس وأوغسبورغ من الدور الأول لكأس ألمانيا

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ودع ماينتس المشارك في دوري الدرجة الأولى مسابقة كأس المانيا لكرة القدم من دورها الاول، بخسارته السبت على ارض جاره كايزرسلاوترن من الدرجة الثالثة صفر-2.

وسجل للفائز الناميبي مانفريد شتارك (63 من ركلة جزاء) وفلوريان بيك (90).

وعلى غرار كايزرسلاوترن المتوج بلقب الدوري اربع مرات آخرها في 1998 قبل نزوله الى دوريات الظل، نجح أس في فيرل من الدرجة الرابعة في اقصاء ضيفه اوغسبورغ من الدرجة الاولى 2-1.

وسجل التشيكي ماريك سوشي في شباك فريقه اوغسبورغ مبكرا (8) ثم ضاعف رون شالنبرغ الارقام (23)، قبل ان يقلص اندري هان الفارق في الدقائق الاخيرة من ركلة جزاء (83).

وقلب فورتونا دوسلدورف تأخره أمام فيلينغن من الدرجة الخامسة وفاز عليه بصعوبة بعد التمديد 3-1 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الاصلي.

واستغلت جماهير فريق شالكه الفوز على الكبير على دروختيرسن/آسيل 5-صفر لاطلاق صافرات الاستهجان ورفع البطاقة الحمراء في وجه رئيسها كليمنس تونيس الذي أطلق تصريحات عنصرية تجاه الافارقة الاسبوع الماضي.

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وتعرض تونيس (63 عاما) لانتقادات عقب التصريح الذي ادلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبرا انه "حينها سيتوقف الافارقة عن قطع الاشجار وانجاب الاطفال مع حلول الليل"، فأوقفه ناديه ثلاثة اشهر.

وتقدم تونيس الاحد باعتذار عن الكلمات "غير اللائقة"، مؤكدا انه يدعم قيم شالكه ضد "العنصرية، التمييز والاستبعاد".

وتأهل باير ليفركوزن بفوزه على المانيا آخن من الدرجة الرابعة 4-1.

ويلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب الاثنين على ارض انرجي كوتبوس، فيما فاز بوروسيا دورتموند القوي على اوردينغن 2-صفر الجمعة.

وكان بايرن ميونيخ احرز لقب النسخة الاخيرة للمرة التاسعة عشرة في تاريخه (رقم قياسي) اثر فوزه الكبير على لايبزيغ 3-صفر في ايار/مايو الماضي.

ملخص مباراة شالكه ودروختيرسن/آسيل:

ملخص مباراة باير ليفركوزن والمانيا آخن: