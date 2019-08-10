متابعة نتيجة مباراة أستون فيلا وتوتنهام اليوم بمشاركة تريزيجيه والمحمدي نهاية الشوط الأول

نتابع وإياكم نتيجة مباراة أستون فيلا وتوتنهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي يشارك فيها المصريان محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي مع فريقهما أستون فيلا في بداية افتتاح مشوار الفلايزر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعودتهم من جديد للبريمرليج.

مباراة توتنهام وأستون فيلا ستقام على ملعب ستاد توتنهام هوتسبير بالعاصمة الإنجليزية لندن، وسط حضور كبير من جماهير فريق توتنهام في بداية مشوار فريقهم في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى توتنهام للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز في أول مباراة بالدوري من أجل المنافسة مبكراً على لقب الدوري هذا الموسم.

وكان الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قد انضم لصفوف أستون فيلا الإنجليزي هذا الصيف قادماً من صفوف فريق قاسم باشا التركي، وذلك بعد أن جذب اللاعب المصري أنظار العديد من الاندية نظراً لمستواه الرائع مع فريقه السابق قاسم باشا.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وتوتنهام

وتقوم قناة bein SPORTS HD2 بنقل أحداث مباراة أستون فيلا وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي سيقوم بالتعليق على أحداثها المعلق حسن العيدروس.

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نتيجة مباراة أستون فيلا وتوتنهام

وسنتابع معكم أحداث نتيجة مباراة أستون فيلا وتوتنهام في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستنطلق بعد قليل.

بدأت الآن مباراة أستون فيلا وتوتنهام والنتيجة لاتزال التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق من المباراة.

الدقيقة التاسعة من المباراة شهدت تقدم أستون فيلا عن طريق اللاعب جون ماكيجين.

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا وتوتنهام بتقدم أستون فيلا بهدف دون مقابل.