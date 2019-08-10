مران الأهلي.. جيرالدو ينتظم .. وسليمان يواصل برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان.

ويواجه الأهلي نظيره" اطلع برة" مساء غد الأحد في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد انتظام الأنجولي جيرالدو، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

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وكان اللاعب قد اكتفى أمس بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي، لينتظم اليوم في التدريبات.

وواصل وليد سليمان لاعب الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث أدى تدريبات تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب.

وغاب صلاح محسن بسبب وفاة والدته، كما غاب المهاجم مروان محسن، بالإضافة لعدم تواجد الثنائي هشام محمد وأحمد علاء.