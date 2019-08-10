الزمالك يتخذ أول إجراء قانوني ضد صفحات النادي المزيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
اتخذت إدارة نادي الزمالك أول إجراء قانوني ضد الصفحات التي وصفتها بالمزيفة، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلي النيابة العامة ضد عدد من الصفحات التي تحمل اسم النادي .
وقام الزمالك بهذه الخطوة، لإيقاف الصفحات التي تعتبرها تتلقى تمويل من أشخاص وصفتهم بالكارهين بالقلعة البيضاء، الذين يحاولون هدم استقرار النادي ونشر الشائعات ضد النادي ولاعبيه ومجلس إدارته.
وتأتي تلك الخطوة من إدارة النادي، بعدما تقدم أكثر من لاعب بشكاوى للمسئولين تؤكد أن مسؤولي هذه الصفحات يبتزونهم بطرق مباشرة ويطلبون منهم الحصول على رواتب شهرية في مقابل دعمهم وعدم التعرض لهم طوال الموسم وإلا سيقومون بالتحريض ضدهم ونشر الشائعات حولهم.
ومن جانبه قامت إدارة نادي الزمالك، بتحديد المسئولين عن هذه الصفحات والتقدم ببلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
وناشد نادي الزمالك جماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات التي تهدف لنشر الشائعات.
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