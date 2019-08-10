مباشر.. توتنهام 0 - 1 أستون فيلا.. الأول لرفاق تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة توتنهام وأستون فيلا في اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

المباراة ستشهد الظهور الأول للمحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا القادم من صفوف قاسم باشا التركي بجانب أحمد المحمدي قائد الفريق.

تشكيل أستون فيلا: هيتون - المحمدي - إنجليس - مينجز - تايلور - هوريهان - مكجين - جريليش - تريزيجيه - الغازي - ويسلي.

تشكيل توتنهام: لوريس - روز - بيترس - الديرفيريلد - سانشيز - - لاميلا - وينكس - سيسوكو - ندومبيلي - مورا - كين.

تفاصيل المباراة

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استطاع لاعب وسط أستون فيلا مكجين أن يسجل الهدف الأول لفريقه بعدما انفرد بالمرمى حاول كل من سانشيز وروز أن يبعدوه عن منطقة الجزاء لكن ينجح اللاعب في التسجيل بالدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

وهدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا فريق توتنهام مرتين .

تهديد تريزيجيه الأول كان في الدقيقة 20 من زمن أحداث الشوط الأول إلا أن ثنائي توتنهام سانشيز والديرفيريلد تدخلا في الوقت المناسب ليمنعا تسديدة المحترف المصري قبل وصولها للمرمى.

وفي الدقيقة 32، منح جريليش كرة رائعة لتريزيجيه المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصل سهلة للحارس البلجيكي لوريس لاعب فريق السبيرز.

وفي الدقيقة 59 أجرى مدرب أستون فيلا التبديل الأول في اللقاء بخروج تريزيجيه ليشارك بدلاً منه الإسباني جوتا.

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