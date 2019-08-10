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تقارير تكشف فترة غياب حارس ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جيمس بيريس الصحفي بالموقع الرسمي لليفربول بأن الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب الريدز قد يغيب عن صفوف فريقه قرابة شهرين بسبب الإصابة.

وكان أليسون تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة والتي أسفرت عن فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات بريميرليج.

وكتب الصحفي المقرب من فريق عى حسابه في"تويتر" أن أليسون سيغيب ما بين أربعة وحتى ثمانية أسابيع حيث سيعمل المدير الفني للفريق يورجن كلوب على الاستعانة بالحارس أندرو مايكل لونيرجان ليكون على المقاعد البدلاء في مباراة السوبر الأوروبي أمام .

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واستعان كلوب في مباراة الأمس بالحارس الإسباني أدريان القادم مؤخرًا من صفوف ويست هام في صفقة انتقال حر ليشارك بدلاً من أليسون عقب إصابته.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي المقبلة في إطار لقاء السوبر الأوروبي، والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل في العاصمة التركية "أسطنبول".

ومن المتوقع أن يغيب أليسون عن مباريات تشيلسي في السوبر الأوروبي، بجانب مباريات ساوثهامبتون وآرسنال ونيوكاسل وبيرنلي وتشيلسي وشيفيلد وليستر سيتي في .

جدير بالذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وصف إصابة أليسون بـ"السيئة" لافتًا إلى أن اللاعب قد يغيب لفترة ليست بالقصيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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