كرة طائرة.. مصر تسقط أمام بطل الأوليمبياد في تصفيات أوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الخسارة الثانية أمام المنتخب البرازيلي بطل الأوليمبياد التي أقيمت في ريو دي جانيرو، ضمن تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 0-3 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الأولى التي تقام فعالياتها بمدينة فارنا البلغارية.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات المباراة، وحسمها لصالحه بسهولة، وفاز بالشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم حسم أبطال الأوليمبياد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، قبل أن ينهو المباراة لصالحهم بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-14.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لمنتخب مصر بعد خسارته الأولى أمام منتخب بلغاريا المستضيف، ويتبقى لمنتخب الطائرة مباراة أخيرة مع بورتوريكو ستقام مساء غدا الأحد.

ويتبقى مباراة بين منتخب بلغاريا وبورتوريكو ضمن مباريات الجولة الثانية.

وبهذه النتيجة، واصلت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وسيتبقى لها مواجهة مع بلغاريا.

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بينما أصبحت مصر بدون أية نقاط، في المركز الثالث مؤقتا، إنتظارا لنتيجة مباراة بلغاريا وبورتوريكو.

وتنص لوائح المسابقة على حصول الفريق الفائز بالمباراة بنتيجة 3-0، أو 3-1 على ثلاث نقاط، بينما يحصل الفائز بنتيجة 3-2 على نقطتين والخاسر بنتيجة 2-3 على نقطة واحدة، بينما الذي يخسر 0-3 أو 1-3، لا يحصل على أية نقاط.

وسيكون هناك فرصة ثانية لمنتخب مصر من أجل التأهل للاوليمبياد، وستكون من خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو التي ستقام في يناير المقبل.

وقام الإتحاد الدولي لكرة الطائرة، بإجراء التصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، من خلال إختياره لأفضل 24 فريق في الترتيب العالمي إعتمادا على تصنيف يناير 2019.

وقام بتقسيم الـ24 فريق الأوئل، على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، بحيث يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 بالإضافة إلى اليابان الدولة المنضمة.

ثم يتأهل خمس فرق، من خلال التصفيات القارية المؤهلة للأوليمبياد، التي تقام على مستوى القارات الخمسة وهم أفريقيا، وأسيا، وأوروبا ، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية والوسطى.