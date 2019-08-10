محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن دينيسي سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة توتنهام في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". وشهدت التشكيلة الرسمية لأستون فيلا ظهور المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" القادم من صفوف قاسم باشا التركي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. تشكيل أستون فيلا شهدت أيضًا ظهور المحترف المصري الآخر وقائد الفريق أحمد المحمدي. وجاءت تشكيل أستون فيلا كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: هيوتن. خط الدفاع: أحمد المحمدي - إنجليس - مينجس - تايلور. خط الوسطك ميكجان - جيرليش - محمود حسن "تريزيجيه" - أنور الغازي - هوريهان. خط الهجوم: ويسلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا.. تريزيجيه أساسيًا في اختباره الأول أمام توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.