3 شروط.. الخليج 365 يكشف سبب تأخر توقيع دياز مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

علم الخليج 365 أن سبب تأخر المدرب الأرجنتيني رامون دياز على توقيع عقود تدريبه فريق الزمالك بسبب تمسك المدرب بوضع بند في العقد يمنع الإدارة من التدخل في الأمور الفنية بشكل نهائي.

ووفقًا لمصدر من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك-رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا الشرط لم يلق قبولاً من جانب إدارة القلعة البيضاء حيث لم يحدث مع أي مدرب من قبل تولى قيادة الفريق أن يحدد هذا الشرط مع الإدارة.

المصدر كشف أن دايز يرغب في وضع شرط جزائي بقيمة 6 أشهر في العقد إلا أن إدارة القلعة البيضاء تريد وضع ثلاثة أشهر في العقد فقط.

أما الشرط الثالث الذي حدده دياز مع إدارة الزمالك وهو التوقيع على عقد مدته موسمين في المقابل يرغب مسئولي الزمالك أن يكون مدة العقد عام واحد فقط.

ويبحث نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن مدير فني أجنبي بعد رحيل خالد جلال حيث يتولى طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصورة مؤقتة.

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صاحب الـ59 عامًا يمتلك سجلاً مميزًا في الملاعب العربية حيث قاد الأرجنتيني العديد من الأندية في المنطقة العربية لعل أبرزهم ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين.

دياز كانت آخر تجاربه التدريبية عندما عمل في مصر كمديرًا فنيًا لفريق بيراميدز حيث قاده في 13 مباراة خلال الموسم المنقضي حقق من خلالها الفوز في 8 مناسبات مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة.

ويُعد دياز من أعلى المدربين في الدوري المصري حصولاً على أعلى راتب خلال الموسم الماضي وفقًا لما أعلنه تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق.

آل الشيخ كان قد كتب عبر صفحته على "فيسبوك" أن تكلفة رامون دياز ومساعديه في حال مدد عقده لموسم إضافي ستتجاوز سبعة ملايين دولار بخلاف المكافآت.

واستطاع فريق الزمالك خلال العام الحالي أن يحقق لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، قبل أن يتلقى الأبيض ضربة موجعة في نهاية الموسم بعد خسارة لقب الدوري في الجولات الأخيرة ليحسم الأهلي اللقب للموسم الرابع على التوالي.