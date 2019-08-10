سمير عثمان: لن نستعين بالأجانب.. والشطب عقوبة الاعتداء على الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة لن يستعين بالحكام الأجانب من جديد في الموسم المقبل سوى في مباراتي القمة الأهلي والزمالك وتحديدًا في الدور الأول أو الثاني.

وأضاف رئيس لجنة الحكام في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"في الموسم الماضي تم الاستعانة بـ32 حكمًا أجنبيًا وهذا لن يتكرر في الموسم المقبل، لن نوافق على طلبات الأندية بشأن تعيين حكام أجانب لمبارياتهم".

وتابع :"التحكيم المصري لا يختلف عن اللاعب المصري، شاهدنا مستوى اللاعب المصري في البطولة الأفريقية الأخيرة والتي شهدت خروج المنتخب مبكرًا عكس الحكم المصري الذي وصل للأدوار النهائية".

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وكشف رئيس لجنة المسابقات عن أهدافه في الموسم المقبل :"سنستكمل ما حققه عصام عبد الفتاح خلال فترة ولايته، سنناقش أسبوعيًا وضع الحكم سواء من إيجابيات أو سلبيات".

وعن طلب إدارات الأندية بتعيين حكام لمبارياتهم، قال :"لجنة الحكام فقط هيّ صاحبة القرار بشأن تعيين الحكام".

رئيس لجنة الحكام حذر خلال تصريحاته بأنه لا تهاون مع أي عنصر من عناصر اللعبة حال التجاوز ضد الحكام، مشددًا أن الشطب هيّ عقوبة أي اعتداء على الحكم.