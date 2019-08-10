خسر منتخب مصر للكرة الطائرة رجال أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 3/0 ، في ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. طوكيو 2020. وكان منتخب مصر قد خسر أيضا في المباراة الأولى أمس أمام بلغاريا بنتيجة 3/1 . بنتيجة 3/1 . ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى والتي تضم مجموعة كلا من البرازيل و بورتريكو إلى جانب بلغاريا البلد المضيف، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للأولمبياد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الطائرة يخسر أمام البرازيل في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.