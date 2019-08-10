برنامج احتفالات العيد في الأهلي

وضع النادي الأهلي برنامجا مميزاً للاحتفال بعيد الأضحي الذي يبدأ غدا الأحد، حيث جاء البرنامج على النحو التالي:

ثانى أيام العيد:

**فرع النادى بالشيخ زايد حفل ترفيهى للأطفال يبدأ من الساعة 6م ويعرض مسرحية الأطفال (على

بابا) مسرح عرائس كما يتواجد المهرج ليو أكروبات و فقرات من السيرك وشو أطفال مسابقات وDj.وأكوا بارك على حمام السباحة رابع أيام العيد.

فرع النادى بمدينة نصر

رابع أيام العيد بدءا من الساعة 4م

أوبريت الليلة الكبيرة وفقرات من السيرك وشو أطفال وDj وتنورة وزومبا للأطفال.

وفي مقر النادى بالجزيرة تبدأ الاحتفالات الأربعاء رابع أيام العيد بمسرحية الأطفال (على بابا) مسرح عرائس والمهرج ليو وأكروبات وفقرات من السيرك وشو أطفال مسابقات وDj.