تقرير..أليسون يغيب عن ليفربول أكثر من شهر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مدة غياب أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، عن فريقه، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه الأفتتاحية أمام نوريتش سيتي، يوم الجمعة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج على أثرها ولم

يكمل المباراة.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن أليسون بيكر تعرض لتمزق سيغيب على أثره لمدة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة،

مضيفة إلى أن مدة التعافي ستعتمد على سرعة تعافيه منها.

وأكد ليفربول، غياب أليسون بيكر عن مباراة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل مساء أمس عقب نهاية مباراة نوريتش.

ولم يعلن نادي ليفربول حتى الآن عن تفاصيل إصابة أليسون ومدة غيابه، الذي يبدو أنه سيغيب لمدة طويلة