كين ومورا يقودان هجوم توتنهام أمام أستون فيلا

أعلن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام عن تشكيل فريقه أمام أستون فيلا، في المباراة التي ستجمعهما الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن الجولة الافتتاحية من والنصف مساءً، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: لوريس، داني روز، توبي ألديرفيريلد، سانشيز، ووكر بيترز ، هاري وينكس، موسى سيسوكو، تاجي ندومبيلي، لوكاس مورا، إيريك لاميلا، هاري كين.

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