تريزيجيه والمحمدي أساسيان مع أستون فيلا أمام توتنهام

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به اللقاءأمام توتنهام، المقرر لها الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز. ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي للفريق، وتعتبر تلك المشاركة الأولى لتريزيجيه في الأولى لتريزيجيه في الدوري الإنجليزي وتضمن تشكيل أستون فيلا الأساسي كالتالي: في حراسة المرمى: توم هيبتون Advertisements في الدفاع: نيل تايلور، إنجليس، مينجس، أحمد المحمدي في خط الوسط: كونور هوريهاني، جون مكجين، جاك جرياليش في الهجوم: تريزيجيه، ويسلي، أنور غازي

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