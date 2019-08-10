راحة لفرق الناشئين في عيد الأضحى

قرر فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي منح فرق الناشئين المشاركة في بطولات الجمهورية فترة راحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى يتسنى للاعبين قضاء إجازة العيد مع أسرهم وذويهم.

وتحصل فرق مواليد ٢٠٠١ و ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ على فترة راحة

تبدأ من اليوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات، وحتى يوم الثلاثاء، على أن تكون العودة للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

ومن ناحية أخرى خاض فريق الشباب مواليد ١٩٩٩ تدريباً صباحياً في وقت مبكر اليوم السبت،

حصل اللاعبون بعده على فترة راحة تمتد حتى بعد غد الاثنين على أن تكون العودة للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل، الذي يوافق ثالث أيام العيد. يذكر أن فريق مواليد ٢٠٠١ تحددت مبارياته في بطولة الجمهورية بشكل رسمي، حيث يواجه في المباراة الأولى فريق سموحة، قبل أن يخرج في الجولة الثانية لملاقاة الزمالك في قمة البطولة.