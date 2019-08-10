الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الصفحات التي تحمل اسم النادي

تقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي إلي النيابة العامة ضد عدد من الصفحات التي تحمل اسم النادي والتي تدعي انتمائها إليه في الوقت الذي تتلقى فيه تمويل من بعض الكارهين للنادي ومنهم ممدوح عباس وهاني العتال ومحمود الخطيب لمحاولة هدم استقرار النادي ونشر الشائعات ضد النادي ولاعبيه ومجلس إدارته.

وجاء هذا الإجراء عقب تقدم أكثر من لاعب بشكاوى للمسئولين تؤكد أن مسؤولي هذه الصفحات يبتزونهم بطرق مباشرة ويطلبون منهم الحصول على رواتب شهرية في مقابل دعمهم وعدم التعرض لهم طوال الموسم وإلا سيقومون بالتحريض ضدهم ونشر الشائعات حولهم والتسبب في كراهية الجماهير لهم وهو الامر الذي تكرر

مع أكثر من لاعب على مدار المواسم الماضية.وحفاظا على استقرار فريق الكرة بصفة خاصة والنادي بشكل عام فقد تم تحديد المسئولين عن هذه الصفحات والتقدم ببلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وناشد نادي الزمالك جماهيره العظيمة عدم الانسياق وراء هذه الصفحات والمسماه بالمختلط وإيطاليان زملكاوي ومجموعة الغرزة وما على شاكلتهم ويؤكد أن هذه الصفحات التي تمثل النادي عبر السوشيال ميديا هم:

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