شاهد .. مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد الودية

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر للمباراة الودية المرتقبة بين فريقي يوفنتوس وأتليتكو مدريد والتي تقام علي ملعب فريندز ارينا بالعاصمة السويدية ضمن منافسات بطولة

الكأس الدولية للأبطال والتي تقام ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في

السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء ً بتوقيت مدينة أبوظبي .

وتعد هذه البطولة بمثابة التجربة الأخيرة لليوفنتوس استعداداً للموسم الجديد حيث يستهل حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإيطالي بمواجهة بارما يوم 24 اغسطس الجاري في جولات الكالتشيو .

شاهد المباراة ..