شاهد .. مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتاعبيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة توتنهام هوتسبير واستون فيلا والتي يستضيفها ملعب ستاد توتنهام ضمن منافسات اولي جولات الدوري الانجليزي الممتاز .

تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف

بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مدينة ابوظبي .

وينقل اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس .

وتحظي مباراة السبيرز أمام استون فيلا باهمية كبيرة لدي الجماهير الصرية التي تترقب الظهور

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الاول لمحمود حسن تريزيجيه نجم الفيلانز في الدوري الانجليزي بعد انتقاله للفريق قادما من قاسم باشا التركي ، كما يلعب احمد المحمدي لاعب المنتخب الوطني في صفوف نفس الفريق .

علي الجانب الآخر يسعي توتنهام لتحقيق نتيجة كبيرة للدخول في المنافسة علي اللقب منذ الجولة الاولي بعد فوز منافسيه ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة عريضة علي نوريتش سيتي ووستهام .

شاهد المباراة ..