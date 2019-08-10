حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتاعبيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة توتنهام هوتسبير واستون فيلا والتي يستضيفها ملعب ستاد توتنهام ضمن منافسات اولي جولات الدوري الانجليزي الممتاز .
تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصفبتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مدينة ابوظبي .
وينقل اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس .
وتحظي مباراة السبيرز أمام استون فيلا باهمية كبيرة لدي الجماهير الصرية التي تترقب الظهور
علي الجانب الآخر يسعي توتنهام لتحقيق نتيجة كبيرة للدخول في المنافسة علي اللقب منذ الجولة الاولي بعد فوز منافسيه ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة عريضة علي نوريتش سيتي ووستهام .
شاهد المباراة ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.