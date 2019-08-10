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شاهد .. مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

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حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتاعبيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة توتنهام هوتسبير واستون فيلا والتي يستضيفها ملعب ستاد توتنهام ضمن منافسات اولي جولات الدوري الانجليزي الممتاز .

تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف

بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مدينة ابوظبي .

وينقل اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس .

وتحظي مباراة السبيرز أمام استون فيلا باهمية كبيرة لدي الجماهير الصرية التي تترقب الظهور

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الاول لمحمود حسن تريزيجيه نجم الفيلانز في الدوري الانجليزي بعد انتقاله للفريق قادما من قاسم باشا التركي ، كما يلعب احمد المحمدي لاعب المنتخب الوطني في صفوف نفس الفريق .

علي الجانب الآخر يسعي توتنهام لتحقيق نتيجة كبيرة للدخول في المنافسة علي اللقب منذ الجولة الاولي بعد فوز منافسيه ومانشستر سيتي بنتيجة عريضة علي نوريتش سيتي ووستهام .

 

شاهد المباراة ..

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