الانتاج الحربي يغلق ملف ضم اللاعبين الجدد

اغلق الجهاز الفني بقيادة مختار مختار ملف ضم لاعبين جدد بعد الإكتفاء بـ6 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم: الموريتاني مامادو رنياس، والنيجيري برايت سالف، وابراهيم عبد الخالق من سموحه، ومحمد بازوكا" الاتحاد السكندري"، وباسم مرسي "اعارة الزمالك"ومحمد فييرا" بتروجت". الاتحاد السكندري"، وباسم مرسي "اعارة الزمالك"ومحمد فييرا" بتروجت". بينما إستغنى الفريق العسكري عن محمود حمادة"بيراميدز" وعبد الرحمن بودي" دجلة" واحمد رؤوف" بتروجت" ومحمود كابونجا" طنطا" وحماده ناصر" اف سي مصر" وعبد الرحمن فاروق "المقاولون" ومحمود النبوي" اعارة بتروجت". طنطا" وحماده ناصر" اف سي مصر" وعبد الرحمن فاروق "المقاولون" ومحمود النبوي" اعارة بتروجت". وأكد مختار مختار المدير الفني ارتياحه للاعبين الستة الجدد بجانب فترة الإعدادى البدني والفني مشددا على تفاؤله بالقاءات الثمانية المقبلة كبروفات نهائية قبل إنطلاق مباريات الدوري الممتاز.

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