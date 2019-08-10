اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة أستون فيلا وتوتنهام بث مباشر كورة لايف KORA STAR رابط ماتش استون فيلا تريزيجيه ON LINE

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بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد استون فيلا والتي تجمع الفريقان على ملعب توتنهام الجديد لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

كورة ستار KORA STAR ويطمح ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للسبيرز في خطف النقاط الثلاثة من أجل زيادة فرص المنافسة على لقب الدوري.

كورة لايف KORA LIVE في المقابل يطمح فريق نادي أستون فيلا في تدشين إنطلاقته الأولى بالبريميرليج والحصول على النقاط الثلاثة من معقل رفقاء هاري كين.

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وستكون أنظار الجماهير المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة موجهة صوب فريق استون فيلا لمتابعة الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجية.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وفي الجهة المقابلة ستكون المباراة الفرصة الاولى للثنائي ندومبيلي ولوسيلسيو من أجل إقناع جماهير توتنهام بأحقية إرتداء قميص النادي.

وستكون المباراة بين الفريقين متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD بداية من الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

كما سيوفر لكم موقع الخليج 365 الرياضي ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء فرصة متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بجودة عالية بدون تقطيع عبر روابط سوف نرصدها لكم في السطور أدناه.