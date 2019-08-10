رياضة | ريال مدريد يُقدم عرض القرن لضم نيمار.. وصدمة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُقدم عرض القرن لضم نيمار.. وصدمة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً ضخماً لضم لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي نيمار.







وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن "فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنوياً لنيمار في حال انضمامه لريال مدريد"، وهو ما يفوق راتبه حالياً لدى النادي الباريسي (نحو 36 مليون يورو، وفقاً لوسائل إعلام).

وتابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجراً في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقاً للصحيفة الإسبانية.

ووضعت الصحيفة للموضوع عنواناً يقول: "فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب" مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار خمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي. Advertisements

كان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان صرح في مقابلة مع قناة "او ماي غول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.