رياضة | جيرالدو ينتظم في مران الأهلي الجماعي.. وغياب مرون وصلاح ومحسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو ينتظم في مران الأهلي الجماعي.. وغياب مرون وصلاح ومحسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك اللاعب في تدريبات الكرة اليوم بعد أن اكتفى أمس بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي.

وشهد مران الفريق اليوم، غياب الثنائي مروان محسن وصلاح محسن.

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ويغيب صلاح عن المران لتواجده في مسقط رأسه بالشرقية لتقبل واجب العزاء في والدة الذي توفى صباحأمس الجمعة، بينما غاب مروان عن المران بدون سبب حتي الأن.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم السبت في الإسكندرية استعدادا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الأحد في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.