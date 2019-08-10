رياضة | انتهي الأمر.. حسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهي الأمر.. حسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدون أن عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، قد اقتربت من النهاية خلال الساعات القليلة القادمة من فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وغرد جوسيب بيدرول إعلامي برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن نيمار اقترب جداً من الليجا.

Advertisements

وجاءت تغريدة بيدرول، مشوقة لجماهير الدوري الاسباني فلم يحد إلى أين سيذهب نيمار سواء بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة أم سيرتدي لأول مرة قميص ريال مدريد الأبيض؟

وأعلن نيمار منذ بداية الميركاتو الحالي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان بعدما فشل في التأقلم مع الأجواء الباريسية وعانى كثيراً من الإصابات التي لحقت به.