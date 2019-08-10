اخبار الرياضه

رياضة | انتهي الأمر.. حسم صفقة نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهي الأمر.. حسم صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدون أن عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، قد اقتربت من النهاية خلال الساعات القليلة القادمة من فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وغرد جوسيب بيدرول إعلامي برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن نيمار اقترب جداً من الليجا.

Advertisements

 

وجاءت تغريدة بيدرول، مشوقة لجماهير الدوري الاسباني فلم يحد إلى أين سيذهب نيمار سواء بالعودة إلى ناديه السابق أم سيرتدي لأول مرة قميص الأبيض؟

وأعلن نيمار منذ بداية الميركاتو الحالي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان بعدما فشل في التأقلم مع الأجواء الباريسية وعانى كثيراً من الإصابات التي لحقت به.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا