رياضة | فالفيردي يعطي قراره النهائي بشأن عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعطي قراره النهائي بشأن عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني، رأيه في قضية انضمام النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى البارسا قادماً من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقالت إذاعة "RAC 1" الكتالونية أن مدرب برشلونة فالفيردي يعطي مواقته بشأن نيمار، وبالتالي يتوقف الأمر حالياً على المفاوضات بين الجانبين.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد ينافس بقوة لضم نيمار فقد قدم عرضاً مغرياً للاعب وناديه بالإضافة لوضع لاعبين ضمن الصفقة.

وترغب إدارة باريس سان جيرمان في ضم لوكا مودريتش من ريال مدريد كما أن العلاقة بين الإدارتين أفضل بكثير على عكس إدارة برشلونة.