رياضة | مشاهدة مباراة أستون فيلا وتوتنهام بث مباشر Trezeguet منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD بث مباشر (مباراة تريزيجيه) LIVE HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أستون فيلا وتوتنهام بث مباشر Trezeguet منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD بث مباشر (مباراة تريزيجيه) LIVE HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر متابعة مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد أستون فيلا والتي تجمع الفريقان اليوم السبت على أرضية ملعب إستاد توتنهام الجديد لحساب لقاءات الجولة الأفتتاحية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

كورة ستار KORA STAR ويطمح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز إلى تحقيق إنطلاقة إيجابية تساعده في المضي قدماً نحو تحقيق المفاجأة والمنافسة على لقب البريميرليج خاصةً بعد الإستقدامات التي قامت بها الإدارة.

كورة لايف KORA LIVE في المقابل يطمح محمود حسن تريزيجة إلى تدشين الإنطلاقة الأولى له في إنجلترا حينما يخوض مباراته الأولى بعد إنتقاله من فريق نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بجانب زميله في منتخب الفراعنه أحمد المحمدي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المنتظر أن يدخل فريق نادي توتنهام المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى : هوجو لوريس.

• خط الدفاع : أنتوني جورجيو، يان فيرتونجن، توبي آلديرفايريلد، كايل ووكر.

• خط الوسط : موسى سيسوكو، هاري وينكسسون، هيونج مين، ديلي آلي، كريستيان إريكسن

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• خط الهجوم : هاري كين.

في المقابل سيدخل فريق وست هام اللقاء بتشكيلة على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : جيد ستير

• خط الدفاع : نيل تايلور، تايرون مينجز، أكسيل توانزيبي، أحمد المحمدي

• خط الوسط : جاك جريليش، كونور هوريهان، جون ماكجين، أنور الغازي، جوناثان كودجيا

• خط الهجوم : أندريه جرين.

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