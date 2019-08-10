رياضة | تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان (شاهدوا المباراة الآن عبر beIN SPORTS)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان (شاهدوا المباراة الآن عبر beIN SPORTS) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة اليوم أمام توتنهام هوتسبير في البريميرليج.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه وجاء على النحو الاتي:

حراسة المرمى: هيتون

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خط الدفاع: إنجليز - مينجز - تايلور - المحمدي

خط الوسط: ماكجين - هوريهان - جريليش - تريزيجيه

خط الهجوم: ويسلي - أنور الغازي