رياضة | نادي الشيخ زايد يفتتح حديقة الطفل بمناسبة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشيخ زايد يفتتح حديقة الطفل بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، حديقة الطفل الجديدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية.

ومن جانبه، أعرب فكري الهواري رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بافتتاح الحديقة الجديدة رسميا بعد تجديدها وزيادة مساحتها وإمكانياتها، معتبراً أن ما تحقق إنجاز كبير، خاصة أن حديقة الأطفال هي الأكبر على مستوى مدينة الشيخ زايد، وتم تجهيزها بمناطق ألعاب ذات مواصفات ممتازة.

وتابع: «تمت إعادة تصميم الحديقة وتخطيطها بشكل يتناسب مع كافة احتياجات الأطفال من عمر 6 شهور إلى 16 عاماً، كما تم تزويدها بألعاب ذات مواصفات قياسية».

وأضاف الهواري، أن الحديقة ستخدم قطاع كبير جداً من أعضاء النادي، مع اتساع مساحتها وزيادة عدد الألعاب وتنوع عوامل الترفيه فيها.

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وأصر الكابتن فكري الهواري رئيس مجلس إدارة النادي على تجربة عامل الأمان للألعاب المتواجدة بالحديقة، حيث اختبر بعض الألعاب ومدى قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة التي تتعدى مرحلة الأطفال.

وأكد الهواري، علي المضي قدماً في تنفيذ البرنامج الانتخابي من إنشاءات جديدة والتي تضمنها برنامجه الانتخابي وانه سيتم تنفيذه بنسبة ١٠٠ % موجها الشكر لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء النادي الذين شاركوا في الطفرة التي يشهدها النادي حالياً.

ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي هشام سلطان، أمين الصندوق بالنادي، إن المجلس يهدف إلى تحقيق الخدمة الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي تليق بأعضاء النادي، لافتا إلى أن افتتاح الحديقة كان مطلباً لأعضاء النادي منذ فترة طويلة.

ولفت علي بدر المدير التنفيذي بالنادي، إلى أن هناك عملية تطوير شاملة يقودها مجلس إدارة النادي منذ فوزه بالانتخابات، مؤكداً أن الانجازات التي تطفو علي السطح الآن هي أكبر دليل علي الجهد المبذور من مجلس إدارة النادي، ورئيس مجلس إدارته.

وأشار إلى أن الحديقة بها كل عوامل الأمان وأصبحت جاهزة تماماً لاستقبال الأعضاء وأطفالهم، وكان افتتاح الحديقة هي مفاجأة الكابتن فكري الهواري للأعضاء قبل مناسبة عيد الأضحى المبارك.