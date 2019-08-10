رياضة | عقبة وحيدة في طريق الزمالك للتعاقد مع "رامون دياز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة في طريق الزمالك للتعاقد مع "رامون دياز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سبب تعطل توقيع العقود مع الأرجنتيني رامون دياز المرشح لتولي المسئولية الفنية في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن دياز تمسك بوضع بند في العقد يمنع الإدارة من التدخل في الأمور الفنية بشكل نهائي وأن يكون اختيار الصفقات مسئوليته.

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وأوضح أن الأمر لم يلقى قبول إدارة الزمالك واعتبرته نوع من أنواع فرض الشروط على المجلس وهو ما لم يحدث مع أي مدرب من قبل.

وأشار إلى أن دياز يرغب في وضع شرط جزائي بقيمة 6 شهور في العقد، في الوقت الذي طالبت الإدارة بتقليصه إلى 3 شهور فقط.