رياضة | الرائد السعودي يفاوض مهاجم مان سيتي السابق

أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الرائد السعودي قد قطع شوط كبير من المفاوضات من أجل اللاعب الدولي الإيفوري "ويلفريد بوني" لاعب مان سيتي السابق، والذي أنتهى عقده مع فريقه "سوانزي سيتي" في الصيف الماضي، وأصبح لاعب حر يمكنه الإنتقال إلى صفوف أي نادي في سوق الإنتقالات الحالية.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" في تقرير لها حول صفقة إنتقال المهاجم الإيفوري إلى نادي الرائد، بأن الأخير لن يتحمل أي تكاليف في هذه الصفقة، سوف مستحقات اللاعب فقط، بسبب عدم وجود أي عقد يربطه مع أي نادي في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى كون نادي الرائد قد تعاقد مع 4 لاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، ويرغب في ضم 3 لاعبين آخرين في الصيف الحالي، وسيكون واحد من بين هؤلاء هو المهاجم الإيفوري ويلفريد بوني القريب للغاية من الإنضمام إلى دوري المحترفين السعودي في الموسم 2019 -2020.