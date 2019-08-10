رياضة | كادينا سير تصدم جماهير برشلونة بشأن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كادينا سير تصدم جماهير برشلونة بشأن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص اجتماع ممثلي البرازيلي نيمار مع إدارة نادي ريال مدريد في الساعات الماضية، للتفاوض حول إنتقال لاعب باريس سان جيرمان للنادي الملكي هذا الصيف.

وقال الصحفي البرازيلي فيرناندو كالاس في تصريحات لإذاعة الكادينا سير: ممثلي نيمار اجتمعوا مع ريال مدريد، العلاقة بين إدارة النادي الملكي وممثلي اللاعب البرازيلي مميزة جداً ولو كان القرار بيد والده لكان نيمار لاعباً لريال مدريد منذ يومين فقط".

وأضاف: "إدارة باريس سان جيرمان تري أن التفاوض مع ريال مدريد أفضل من برشلونة".

ويكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته مع النادي الباريسي لحسم صفقة البرازيلي نيمار قبل غريمه برشلونة.