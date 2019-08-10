الامارات | العين يلغي متابعة "عموري" على تويتر وانستغرام

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يلغي متابعة "عموري" على تويتر وانستغرام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغى الحساب الرسمي لنادي العين على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام متابعة قائد الفريق السابق، الدولي عمر عبدالرحمن الذي انتقل لصفوف الجزيرة نهاية الاسبوع الماضي.

وشمل الغاء المتابعة كذلك مدرب الفريق السابق، الكرواتي زوران ماميتش الذي كان قد انتقل لتدريب الهلال السعودي في الموسم الماضي قبل أن تتم اقالته من منصبه.

وشهد حساب "عموري" تراجعاً حاداً إذ ألغى ما يقارب الـ10 ألف مشترك متابعتهم للاعب أيضاً خلال 3 أيام فقط.

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وغادر "عموري" صفوف العين في الموسم الماضي وخاض تجربة في الدوري السعودي لكنها لم يكتب لها النجاح بعد إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، ولَم تشهد تلك الفترة الغاء الحساب الرسمي لمتابعة اللاعب.

وكان الدولي عمر عبدالرحمن انتقل على نحو مفاجيء لصفوف فرق الجزيرة في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات رفقة لاعب العين عامر عبدالرحمن.

ويستعد اللاعب لخوض تحدي جديد وتشكيل ثنائية منتظرة مع المهاجم الدولي علي مبخوت.