تريزيجيه والمحمدي يقودان أستون فيلا ضد توتنهام (التشكيل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن القائمة الأساسية لفريق أستون فيلا الإنجليزي، الذي يواجه توتنهام بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
ويلعب تريزيجيه في مركز الجناح الأيمن بدلًا من الأيسر الذي اعتاد عليه مع المنتخب المصري وناديه السابق قاسم باشا.
ويسجل محمود تريزيجيه نجم مصر أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز حين يلعب أستون فيلا أمام مضيفه توتنام يوم السبت.
يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا خلال الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من قاسم باشا التركي بمبلغ 10 مليون يورو.
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