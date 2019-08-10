انسيني: بامكاننا المنافسة بقوة الموسم المقبل

اعرب الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، نجم نادي ​نابولي​ الايطالي عن استعداد فريقه للمنافسة الموسم المقبل على كافة الألقاب.

ويواجه نادي نابولي نظيره ​برشلونة​ في المباراة التحضيرية الأخيرة قبل بداية الموسم المقبل في اميركا وذلك قبل العودة الى الدوري الإيطالي.

وقال إنسيني:" اصبحنا جاهزين لخوض الموسم المقبل، مواجهة برشلونة هي اختبار حقيقي لنا للوقوف على مستوانا قبل انطلاق الموسم وتصحيح الأخطاء".

واضاف:" بامكاننا المنافسة بقوة الموسم المقبل على لقب الدوري، بالإضافة إلى جاهزيتنا للوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا".

واختتم:" المعسكر في اميركا كان ممتازاً، الجماهير متحمسة بشدة لانطلاق الموسم المقبل، وأرسل إليهم رسالة بأننا جاهزين للموسم المقبل".