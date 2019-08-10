انسيني: بامكاننا المنافسة بقوة الموسم المقبل

اعرب الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، نجم نادي نابولي الايطالي عن استعداد فريقه للمنافسة الموسم المقبل على كافة الألقاب.
ويواجه نادي نابولي نظيره برشلونة في المباراة التحضيرية الأخيرة قبل بداية الموسم المقبل في اميركا وذلك قبل العودة الى الدوري الإيطالي.
وقال إنسيني:" اصبحنا جاهزين لخوض الموسم المقبل، مواجهة برشلونة هي اختبار حقيقي لنا للوقوف على مستوانا قبل انطلاق الموسم وتصحيح الأخطاء".
واضاف:" بامكاننا المنافسة بقوة الموسم المقبل على لقب الدوري، بالإضافة إلى جاهزيتنا للوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا".
واختتم:" المعسكر في اميركا كان ممتازاً، الجماهير متحمسة بشدة لانطلاق الموسم المقبل، وأرسل إليهم رسالة بأننا جاهزين للموسم المقبل".
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