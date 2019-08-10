ريبيري مطلوب في الدوري الروسي

تنهال العروض على النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري وذلك بعد رحيله عن بايرن ميونيخ الالماني نهاية الموسم المنصرم.
وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي يرغب في الحصول على الفرنسي المخضرم من اجل تدعيم صفوفه.
وأضافت أن ريبيري كان محط اهتمام نادي كراسوندار الروسي في بداية الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن لوكوموتيف موسكو يبدو الاقرب لحسم الصفقة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، ان الدولي الفرنسي السابق يدرس حاليا كافة العروض تمهيدا لاختيار العرض الذي قد سيكون الأخير في مشواره الكروي.
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