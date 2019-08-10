ريال مدريد يؤجل صفقة فان دي بيك

كشفت تقارير صحف إسبانية، عن تطور جديد في حسم نادي ريال مدريد صفقة التعاقد مع الدولي الهولندي دوني فان دي بيك خلال الصيف الحالي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد سيؤجل التعاقد مع فان دي بيك نجم أياكس الهولندي للميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت إلى أن الصفقة سيتم تأجيلها إلى الصيف المقبل مبدئيا، في ظل حاجة الفريق للتخلص من بعض اللاعبين.
وأنهت الصحيفة تقريرها، مشيرة الى أن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي لم يفقد أمل التعاقد مع بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، رغم غلق باب الانتقالات في إنكلترا.
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