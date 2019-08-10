راموس يواصل غيابه عن تدريبات ريال مدريد

أنهى ريال مدريد الاسباني، تدريباته اليوم وذلك استعداداً للقاء روما الايطالي الودي في ختام الاستعدادات للموسم الجديد.
وواصل قائد الفريق سيرجيو راموس غيابه عن المران الجماعي، حيث تدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، لتحوم الشكوك حول مشاركته امام العاصمة الإيطالية، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ومن جهة اخرى، عاد ماريانو دياز إلى التدريبات الجماعية، حيث شارك مع زملائه بشكل طبيعي، لينهي زيدان المران بمباراة مُصغرة بين اللاعبين.
ويستعد الميرنجي لبدء موسمه الجديد السبت المقبل، بمواجهة سيلتا فيغو في معقله "بالايدوس" ضمن الجولة الأولى من منافسات الليغا.
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